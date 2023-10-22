ВИДЕО | Глобализация: звезда „Такси“ Сами Насери на китайской машине снялся в узбекской рекламе

62-летний французский актер принял участие в съемках рекламного ролика ташкентского автомобильного рынка и местной сети фастфуда Feed Up.

По сюжету посетитель авторынка интересуется экзотическим китайским родстером Songsan SS Dolphin стоимостью $86 тысяч, предельные возможности которого демонстрирует Насери, поедая на ходу бургер.

Все персонажи ролика разговаривают на узбекском языке, включая самого артиста.

Автомобиль, который снимался в рекламе — это Songsan SS Dolphin, который выпускает китайский конгломерат BYD. По оценке сайта motor.ru, он представляет собой весьма посредственную копию классического американского спорткара Chevrolet Corvette C1 1958 модельного года, у которой по сравнению с оригиналом заметно искажены пропорции кузова.

Салон удивляет не меньше — передняя панель и обивки дверей выполнены в стиле ретро, но кресла, руль и центральный тоннель — современные, а два крупных дисплея добавляют интерьеру диссонанса. Длина китайского „дельфина“ — 4,8 метра, что на целых 30 сантиметров больше, чем у Corvette. Родстер оборудован гибридной силовой установкой из 1,5-литрового турбомотора и 6-ступенчатого робота. Мощность — 313 лошадиных сил, разгон до 100 километров в час — 4,9 секунды. Но больше всего удивляет цена — в Китае автомобиль стоит безумные 590 тысяч юаней, или 86 000 долларов.

Актер наиболее известен по главной роли Даниэля в фильме „Такси“ и его продолжениях. Из-за проблем с законом в карьере Насери были частые паузы. Его наказывали штрафами и короткими тюремными сроками за побои, оскорбления полицейских и вождение в нетрезвом виде. В 2007 году за покушение на охранника клуба Насери приговорили к девяти месяцам лишения свободы (шесть из них — условные). В 2018-м актер подрался в одном из баров Москвы. У Насери есть сын Джулиан 1995 года рождения. С 2005 года актер женат на актрисе Мари Гийяр.