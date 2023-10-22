Шоубиз
22.10.2023, 15:30

„Наказать!!!“ В России потербовали завести уголовное дело на Яну Троянову

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Яна Троянова
Яна Троянова
ФОТО: Youtube

Против 50-летней российской актрисы Яны Трояновой потребовали завести уголовное дело. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Внимание постоянно оскорбляющихся „общественников“ на этот раз привлекло новое интервью Трояновой, в котором она заявила, что народ в России страдает алкоголизмом и всегда находится в подчиненном положении.

Кроме того, Россию актриса сравнила с „изнасилованной бабой“, пьяница-избранник которой жмет руку насильникам.

Активисты попросили проверить её слова, признать актрису иностранным агентом, а также возбудить уголовное дело по статье „Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства“. Такие же требования общественники высказывали после интервью актрисы иноагенту Юрию Дудю

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