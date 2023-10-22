22.10.2023, 15:30
„Наказать!!!“ В России потербовали завести уголовное дело на Яну Троянову(17)
ФОТО: Youtube
Против 50-летней российской актрисы Яны Трояновой потребовали завести уголовное дело. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
Внимание постоянно оскорбляющихся „общественников“ на этот раз привлекло новое интервью Трояновой, в котором она заявила, что народ в России страдает алкоголизмом и всегда находится в подчиненном положении.
Кроме того, Россию актриса сравнила с „изнасилованной бабой“, пьяница-избранник которой жмет руку насильникам.
Активисты попросили проверить её слова, признать актрису иностранным агентом, а также возбудить уголовное дело по статье „Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства“. Такие же требования общественники высказывали после интервью актрисы иноагенту Юрию Дудю