Призраки в замке Галкина? Из оставленного жилища комика в России зазвучал детский плач
В замке, пустующем после отъезда шоумена Максима Галкина и его супруги певицы Аллы Пугачевой из России, после долгого перерыва появились люди.
Корреспондент издания „АиФ“ посетила деревню Грязь, где находился замок и услышала из-за забора вокруг замка звуки, говорящие о человеческой жизнедеятельности: плач ребёнка, шаги, работу большого механизма.
Соседи уточнили, что за домом ухаживает персонал, который всё это время убирает территорию и стрижет газоны. „Особо увеличившейся активности не видим. Однако мы стали замечать, что в замке по вечерам горит свет. Раньше не горел, раньше был обитаем только домик для прислуги“, — рассказали соседи.
В октябре 2022 года Максим Галкин и Алла Пугачева вместе с детьми улетели из России в Израиль вместе с двумя несовершеннолетними детьми. Накануне Галкин отправился из Израиля, где сейчас идет война, в новый гастрольный тур.