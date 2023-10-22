Призраки в замке Галкина? Из оставленного жилища комика в России зазвучал детский плач

Соседи уточнили, что за домом ухаживает персонал, который всё это время убирает территорию и стрижет газоны. „Особо увеличившейся активности не видим. Однако мы стали замечать, что в замке по вечерам горит свет. Раньше не горел, раньше был обитаем только домик для прислуги“, — рассказали соседи.