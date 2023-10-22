Отдавала пенсию, подарила квартиру: как теща Стаса Намина заботилась о внуке, который жестоко ее убил

Музыкант обеспечил пасынка работой и подарил роскошную квартиру в престижном районе Москвы. Но парень часто попадал в различные передряги и нуждался в деньгах, которые выпрашивал у бабушки-пенсионерки.

„Бабушка постоянно ему деньги давала, то одно у него плохо, то другое. Она ему даже квартиру отписала. Помню, он часто попадал в какие-то аферы, она всю пенсию ему отдавала“, — заявила соседка звездного семейства в в эфире телепередачи „Ты не поверишь“.

„Даже слов нет вообще, страшно стало, представить себе это невозможно. Он сумасшедший, у него точно что-то с головой. Только в таком состоянии, когда человек невменяемый, он может совершить такое, по-другому никак“, — заявила Наталья Гулькина о преступлении пасынка Ильи Намина.

Она давно знает рок-музыканта, но даже и представить не могла, что такое могло случиться в их, казалось бы, идеальной семье. „Самая пугающая история может быть, только, когда между родными людьми могут происходить подобные вещи. „Наверное, какая-то червоточинка там была, а возможные допинги усугубили историю“, — предположила певица.