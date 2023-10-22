ТОП-60 Sci-Fi фильмов XXI века
Кинокритики с портала IndieWire составили собственный список лучших научно-фантастических фильмов XXI века, который уже почти дошёл до своей первой четверти. Так что если вы поклонник жанра, сможете сверить свои вкусы, а, возможно, и найти что-то новое для себя.
1. „Дитя человеческое“ (2006);
2. „Вторжение динозавра“ (2006);
3. „Побудь в моей шкуре“ (2013);
4. „Вечное сияние чистого разума“ (2004);
5. „Всё везде и сразу“ (2021);
6. „Из машины“ (2014);
7. „Безумный Макс: Дорога ярости“ (2015);
8. „Нет“ (2022);
9. „После Янга“ (2021);
10. „Бегущий по лезвию 2049“ (2017);
11. „Она“ (2013);
12. „Искусственный разум“ (2001);
13. „Меланхолия“ (2011);
14. „Дюна“ (2021);
15. „Прибытие“ (2016);
16. „Аннигиляция“ (2017);
17. „Район № 9“ (2009);
18. „Планета обезьян: Революция“ (2014);
19. „Грань будущего“ (2014);
20. „Паприка“ (2006);
21. „Мир будущего“ (2015);
22. „Фонтан“ (2006);
23. „ВАЛЛ·И“ (2008);
24. „Трудно быть Богом“ (2013);
25. „Начало“ (2010);
26. „Донни Дарко“ (2001);
27. „Сквозь снег“ (2013);
28. „Чужие на районе“ (2011);
29. „Преступления будущего“ (2022);
30. „2046“ (2004);
31. „Луна 2112“ (2009);
32. „Кловерфилд, 10“ (2016);
33. „Детонатор“ (2004);
34. „Пекло“ (2007);
35. „По ту сторону чёрной радуги“ (2010);
36. „В чужой шкуре“ (2020);
37. „Высшее общество“ (2018);
38. „Сила цвета“ (2018);
39. „М3ГАН“ (2022);
40. „Специальный полуночный выпуск“ (2015);
41. „Особое мнение“ (2002);
42. „Примесь“ (2013);
43. „Добыча“ (2022);
44. „К звёздам“ (2019);
45. „Петля времени“ (2012);
46. „Зависнуть в Палм-Спрингс“ (2020);
47. „Паранормальное“ (2017);
48. „Довод“ (2020);
49. „Бескрайний бассейн“ (2023);
50. „Матрица: Воскрешение“ (2021);
51. „Идиократия“ (2005);
52. „Исходный код“ (2011);
53. „Безопасность не гарантируется“ (2012);
54. „Связь“ (2012);
55. Антология „Навстречу тьме“, эпизод „Культурный шок“ (2019);
56. „Помутнение“ (2006);
57. „Город астероидов“ (2023);
58. „Армагеддец“ (2013);
59. „Другая Земля“ (2011);
60. „Создатель“ (2023).