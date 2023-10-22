ТОП-60 Sci-Fi фильмов XXI века

Кинокритики с портала IndieWire составили собственный список лучших научно-фантастических фильмов XXI века, который уже почти дошёл до своей первой четверти. Так что если вы поклонник жанра, сможете сверить свои вкусы, а, возможно, и найти что-то новое для себя.