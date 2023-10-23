Домработница Пугачевой объяснила, почему не будет у нее работать(1)
Людмила Дороднова, бывшая помощница по хозяйству, трудившаяся у Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова, рассказала, что уже не вернется на работу к бывшим хозяевам.
Журналисты задали Людмиле вопрос – готова ли она поехать в Израиль, если ее вновь позовет на работу Алла Борисовна.
„Алла не предложит. Дело в том, что у меня, во-первых, с ногой сейчас не ах. А во-вторых, уже не время. Когда она жила в Филипповском переулке, к ней Никита приехал. Тогда можно было с ней работать. Но я тогда была при Филиппе и с двумя собаками. Что ж, я ему оставлю собак и скажу: „Филипп, я ухожу“? Так же тоже неправильно. Поэтому я буду жить так, как сейчас живу“, - объяснила женщина.
Дороднова уже довольно давно страдает от болей в колене. Ей показана операция, но она боится наркоза и пытается остановить болезнь медикаментозными методами.
Известно, что Людмила Дороднова стала домработницей у певицы Тамары Миансаровой в 1964 году. Спустя 15 лет она устроилась в дом к Алле Пугачевой, которая на тот момент была замужем за кинорежиссером Александром Стефановичем.
После развода поп-звезды с четвертым мужем Филиппом Киркоровым Дороднова решила остаться горничной у него. Она проработала там до 2020 года.