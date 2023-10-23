Отдельный вагон? Продюсер рассказал о деталях райдера Ротару

При этом продюсер отметил, что артистка не капризничала, но определенные требования просила соблюдать четко. Лавров напомнил, что менеджеры организаторов далеко не всегда ответственно относятся к своей работе, поэтому он лично заранее всегда проходил все маршруты Софии Михайловны, чтобы исключить неприятности.

„Она ездила в своем вагоне. Ради нее я просил у начальника станции, чтобы поезд подали на первый путь. Если это было невозможно, вагон помещали в специальный „отстойник“ — место стоянки поездов. Я договаривался, мы селились в этот вагон, а потом нас цепляли к основному составу. Еще она всегда просила теплую машину. Конкретную марку не называла, говорила: „Главное, чтобы было удобно“. Вообще, она не была капризной“, — сообщил он.