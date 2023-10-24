Жители Грязи заподозрили у Пугачевой тяжелую болезнь: „Она даже из машины вылезала с большим трудом“

Ответить на этот вопрос не могут и жители поселения, хотя с удовольствием рассказывают о звездной паре. По словам соседей, до отъезда за границу у Аллы Борисовны обострились проблемы со здоровьем.

„Она даже из машины вылезала с большим трудом. Мы удивлялись, а как же она по сцене скачет? Хотя возможно, она тогда себя просто плохо чувствовала или радикулит какой с артритом обострился“, — делятся они.

Справедливости ради стоит отметить, что к Примадонне и ее мужу соседи относятся очень тепло. Местные уточнили, что Галкин и Пугачева вели себя доброжелательно, но заводить близкие знакомства и дружить с другими жителями Грязи не спешили.

„Простые были оба, и Пугачева и Галкин. Гуляли по деревне, здоровались со всеми. Близко ни с кем не общались, но парой-тройкой слов о „природе и погоде“ перекинуться могли. Алла Борисовна одевалась очень просто, и не скажешь, что звезда. А вот Галкин предпочитал все вычурное — ботфорты на каблуках, цветные пиджаки“, — вспоминают знаменитых жильцов особняка грязевцы.

Более того певица и ее благоверный не скупились. Они, как и другие местные, приносили на детскую площадку игрушки, которые уже не подходили по возрасту Лизе и Гарри.

„Люди приносят те, которые детям надоели, а выбросить жалко. Алла Борисовна тоже приносила свои. Они были хорошими, большинство жители разобрали“, — вспоминают соседи.