Открыли портал в Хэллоуин: большая подборка мероприятий для разных возрастов, чтобы сгореть от восторга!
Скоро наступит один из самых мистических праздников года - Хэллоуин! Сквозь мрак ночи проникают жуткие фигуры и веселые персонажи, и это обещает быть незабываемым временем, наполненным приключениям. Для тех, кто ищет самые захватывающие способы отпраздновать этот праздник, мы подготовили подборку из мероприятий, которые превратят ваш Хэллоуин в незабываемое приключение. Праздники для детей, вечеринки для взрослых, а также мероприятие для всей семьи – выбирай по вкусу!
Для детей
Описание: Большой детский праздник с аниматорами. В программе – викторина, дискотека, шоу мыльных пузырей, конкурс лучшего костюма. Взрослые - едят, дети - развлекаются.
Дата: 29 октября, 14.00-18.00
Возраст: рекомендованный от 5 лет
Цена: Вход 7 евро за ребёнка, родителям – бесплатно
Описание: В этот вечер вас ждут ужасно веселые игры и другие крутые занятия с аниматором. Обещают аквагрим, золотое бумажное шоу, мастер-класс с воздушными шарами, фотозеркало и лакомства!
Дата: 29 октября с 16:00 до 19:00
Возраст: от 1,5 до 5 лет
Цена: Цена за ребенка 35€ (один сопровождающий включен в стоимость, последующие 10€)
Описание: Волшебный мир Хэллоуина приготовил множество загадок и страшных историй. Дети будут варить зелье, танцевать, угощаться
Дата: 29 октября в 16:00
Возраст: от 3 до 7 лет
Цена: Детский - 25 евро, взрослый - 5 евро
Описание: Атмосферный Фестивале монстров с Уэнсдей. В программе – DJ-сет, шоу мыльных пузырей, конкурс „Мистер и Мисс Хэллоуин 2023“, аукцион, шоу „Фрик дю Шик“
Дата: 28 октября в 15:00
Возраст: рекомендованный от 5 лет
Цена: 36,50 евро
5) Halloween Легенда старого дома в Wonder Planet
Описание: Сказочные герои Уэнсдей и Малефисента будут развлекать детей. В программе пиньята, шоу мыльных пузырей, танцы.
Дата: 28 и 31 октября, 14:00 и 18:00
Возраст: от 5 лет до 9 лет
Цена: Детский - 27 евро, Взрослый - 5 евро
Для всей семьи
Foobia küla. Деревня фобий
Описание: Большое фестивальное пространство на заброшенном заводе с множеством интерактивных локаций. Здесь можно поучаствовать в мастер-классах, пройти квесты, потанцевать под DJ-сеты и многое другое.
Дата: с 27 по 31 октября
Возраст: Для всей семьи. Дети до 14 лет в сопровождении взрослого.
Цена: Детский - 15 евро, Взрослый - 39 евро, Семейный - 90 евро
Гостей Фестиваля молодежных субкультур ждет насыщенная программа, включающая все традиции этого праздника.
Описание: Гостей Фестиваля молодежных субкультур ждет насыщенная программа, включающая все традиции этого праздника.
Дата: 28 и 29 октября
Возраст: Для всей семьи.
Цена: Взрослый – 25,50 евро, Школьник, студент, пенсионер – 21,50 евро, Ребенок 7-10лет – 11,50 евро
Мероприятия для взрослых
Описание: Вечеринка в клубе Vatican. 2 этажа ужасов, 3 стилизованных зала, 10 артистов
Дата: с 28 октября на 29 октября, с 23:00
Возраст: 21+
Цена: 20€ - пре-продажа, 25€ - обычный, €€- на месте еще дороже
Описание: Вечеринка в клубе Mynt. Обещают самую безумную вечеринку и самые дешевые напитки.
Дата: 25 октября, c 23:00 до 3:00
Возраст: 18+
Цена: 10€ (цена включает гардероб)
Описание: Тематическая музыкальная вечеринка. Веселые НЕвинные игры с призами, премиальным вином, легкими закусками и тематическими композициями.
Дата: 28 октября, 19:00
Возраст: 18+
Цена: 49 евро (включает в себя 4 бокала вина и легкие закуски)
Описание: Go-Go ангелы, DJ-сеты, кровавые коктейли, конкурс лучшего костюма
Дата: 28 октября, 22:00
Возраст: 21+
Цена: вход свободный
Описание: Дискотека, лазерная инсталляция, приветственное зелье
Дата: 28 октября, 23:00
Возраст: 18+
Цена: 10 евро, девушкам до 01:00 бесплатно