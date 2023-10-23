Открыли портал в Хэллоуин: большая подборка мероприятий для разных возрастов, чтобы сгореть от восторга!

Скоро наступит один из самых мистических праздников года - Хэллоуин! Сквозь мрак ночи проникают жуткие фигуры и веселые персонажи, и это обещает быть незабываемым временем, наполненным приключениям. Для тех, кто ищет самые захватывающие способы отпраздновать этот праздник, мы подготовили подборку из мероприятий, которые превратят ваш Хэллоуин в незабываемое приключение. Праздники для детей, вечеринки для взрослых, а также мероприятие для всей семьи – выбирай по вкусу!