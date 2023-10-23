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23.10.2023, 19:09

Открыли портал в Хэллоуин: большая подборка мероприятий для разных возрастов, чтобы сгореть от восторга!

 
Halloween
Halloween
ФОТО: Evgeny Atamanenko | Shutterstock

Скоро наступит один из самых мистических праздников года - Хэллоуин! Сквозь мрак ночи проникают жуткие фигуры и веселые персонажи, и это обещает быть незабываемым временем, наполненным приключениям. Для тех, кто ищет самые захватывающие способы отпраздновать этот праздник, мы подготовили подборку из мероприятий, которые превратят ваш Хэллоуин в незабываемое приключение. Праздники для детей, вечеринки для взрослых, а также мероприятие для всей семьи – выбирай по вкусу!

Для детей

1) Хэллоуин в Old Irish Pub

Хэллоуин в Old Irish Pub

Описание: Большой детский праздник с аниматорами. В программе – викторина, дискотека, шоу мыльных пузырей, конкурс лучшего костюма. Взрослые - едят, дети - развлекаются.

Дата: 29 октября, 14.00-18.00

Возраст: рекомендованный от 5 лет

Цена: Вход 7 евро за ребёнка, родителям – бесплатно

2) Halloween party Safari mängutuba

Хэллоуин в Safari mängutuba

Описание: В этот вечер вас ждут ужасно веселые игры и другие крутые занятия с аниматором. Обещают аквагрим, золотое бумажное шоу, мастер-класс с воздушными шарами, фотозеркало и лакомства!

Дата: 29 октября с 16:00 до 19:00

Возраст: от 1,5 до 5 лет

Цена: Цена за ребенка 35€ (один сопровождающий включен в стоимость, последующие 10€)

3) Хэллоуин праздник в Mustika mängumaa

Хэллоуин в Mustika mängumaa

Описание: Волшебный мир Хэллоуина приготовил множество загадок и страшных историй. Дети будут варить зелье, танцевать, угощаться

Дата: 29 октября в 16:00

Возраст: от 3 до 7 лет

Цена: Детский - 25 евро, взрослый - 5 евро

4) Halloween Festival. Детский праздник в замке Глена.

Хэллоуин в замке Глена

Описание: Атмосферный Фестивале монстров с Уэнсдей. В программе – DJ-сет, шоу мыльных пузырей, конкурс „Мистер и Мисс Хэллоуин 2023“, аукцион, шоу „Фрик дю Шик“

Дата: 28 октября в 15:00

Возраст: рекомендованный от 5 лет

Цена: 36,50 евро

5) Halloween Легенда старого дома в Wonder Planet

Хэллоуин в Wonder Planet

Описание: Сказочные герои Уэнсдей и Малефисента будут развлекать детей. В программе пиньята, шоу мыльных пузырей, танцы.

Дата: 28 и 31 октября, 14:00 и 18:00

Возраст: от 5 лет до 9 лет

Цена: Детский - 27 евро, Взрослый - 5 евро

Для всей семьи

Foobia küla. Деревня фобий

Foobia küla

Описание: Большое фестивальное пространство на заброшенном заводе с множеством интерактивных локаций. Здесь можно поучаствовать в мастер-классах, пройти квесты, потанцевать под DJ-сеты и многое другое.

Дата: с 27 по 31 октября

Возраст: Для всей семьи. Дети до 14 лет в сопровождении взрослого.

Цена: Детский - 15 евро, Взрослый - 39 евро, Семейный - 90 евро

J-TSOON: PUMPKIN FEST

Фестиваль Хэллоуин Pumpkin fest

Гостей Фестиваля молодежных субкультур ждет насыщенная программа, включающая все традиции этого праздника.

Описание: Гостей Фестиваля молодежных субкультур ждет насыщенная программа, включающая все традиции этого праздника.

Дата: 28 и 29 октября

Возраст: Для всей семьи.

Цена: Взрослый – 25,50 евро, Школьник, студент, пенсионер – 21,50 евро, Ребенок 7-10лет – 11,50 евро

Мероприятия для взрослых

Halloween @ VATICAN

Halloween @ Vatican

Описание: Вечеринка в клубе Vatican. 2 этажа ужасов, 3 стилизованных зала, 10 артистов

Дата: с 28 октября на 29 октября, с 23:00

Возраст: 21+

Цена: 20€ - пре-продажа, 25€ - обычный, €€- на месте еще дороже

Halloween @ Club Mynt

Halloween @ Mynt Club

Описание: Вечеринка в клубе Mynt. Обещают самую безумную вечеринку и самые дешевые напитки.

Дата: 25 октября, c 23:00 до 3:00

Возраст: 18+

Цена: 10€ (цена включает гардероб)

НЕвинная Halloween party

Хэллоуин вечеринка с вином

Описание: Тематическая музыкальная вечеринка. Веселые НЕвинные игры с призами, премиальным вином, легкими закусками и тематическими композициями.

Дата: 28 октября, 19:00

Возраст: 18+

Цена: 49 евро (включает в себя 4 бокала вина и легкие закуски)

Halloween pre-party в Olympic Casino

Хэллоуин в Olympic Casino

Описание: Go-Go ангелы, DJ-сеты, кровавые коктейли, конкурс лучшего костюма

Дата: 28 октября, 22:00

Возраст: 21+

Цена: вход свободный

Halloween @ PRIVE’

Хэллоуин в клубе Privé

Описание: Дискотека, лазерная инсталляция, приветственное зелье

Дата: 28 октября, 23:00

Возраст: 18+

Цена: 10 евро, девушкам до 01:00 бесплатно

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