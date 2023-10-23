23.10.2023, 13:19
Алика Милова для милых пап. Звезда Евровидения даст в Таллинне сольный концерт в честь Дня отца
ФОТО: | Delfi Meedia
В таллиннском клубе Chicago пройдет концерт, посвященный Дню отца, на котором выступит представительница Эстонии на Евровидении – Алика Милова.
Алика Милова - победительница последнего сезона телешоу Eesti Laul, представляла Эстонию на Евровидении. За свою юную жизнь Алика успешно выступала на различных вокальных конкурсах, среди которых „Голос Балтии“, „Новая волна Junior“, „Талант Каунаса“, „Bravo Song Contest“, „Berlin Perle“ и др. Ее вокал необычайно силен, а концерты - незабываемое зрелище.
В День отца, 12 ноября в 17:00, Алика Милова выступит с концертом на площадке Chicago 1933.