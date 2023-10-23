ФОТО | Известная украинская певица потеряла сознание, упала, порвала губу и выбила зубы

Как исполнительница поделилась на своей странице в Instagram, в Одессу она поехала снимать мюзикл „Меч єдиності“, продюсером которого является. Впрочем, после съемок артистке стало плохо и она потеряла сознание и упала на камень:

„Порвана губа и выбиты три передних зуба. Такая цена съемок мюзикла „Меч єдиності“. На такой поворот я не рассчитывала… Потеряла после съемок сознание и упала на камень… зубами… Через час рыданий, полных ладоней крови, и полного рта зубов, которые плавали среди крови, – никто так и не исполнил мою просьбу и не разбудил меня, а я так надеялась, что это только сон. Но этот ужас оказался реальностью…“ – рассказала певица.