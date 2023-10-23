Есть ограничения по билетам: мировая звезда Эд Ширан даст единственный концерт в странах Балтии

Летом 2024 года Эд Ширан даст всего один концерт в странах Балтии - в Каунасе. Помимо Ширана, на сцену выйдет Калум Скотт, и вполне вероятно, что он будет не единственным приглашенным исполнителем.

Вместимость стадиона ограничена, поэтому стоит приобрести билеты как можно раньше. Билеты поступят в продажу 26 октября в 10.00 на сайт Piletilevi.

Внимание!

Билеты можно приобрести только через Интернет, физические билеты в продажу поступать не будут. В целях предотвращения послепродажной торговли и мошенничества с билетами, билеты будут продаваться с персональной информацией о покупателе. При покупке билета, пожалуйста, проверьте правильность написания имени покупателя, так как при входе на стадион покупатель билета должен будет предъявить удостоверение личности.

Билеты на этот концерт доступны только зарегистрированным пользователям сайта www.piletilevi.ee, и один пользователь может приобрести не более шести билетов.