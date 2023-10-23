Культура
23.10.2023, 17:00

ФОТО | Фанаты кричали так, что закладывало уши: в Таллинне выступил мрачный дуэт IC3PEAK

 
IC3PEAK
IC3PEAK
ФОТО: Senya Taylor | Delfi Meedia

В воскресенье в клубе CatHouse в Таллинне выступила российская группа IC3PEAK, концерты которой запрещали в РФ еще и до начала войны в Украине из-за их антиправительственной позиции.

Дуэт IC3PEAK состоит из двух человек, Анастасии Креслиной и Николая Костылева, и исполняет мрачные песни на стыке трэпа и витч-хауса — с оглушительными басами, хоррор-эстетикой и женским вокалом, который балансирует между шепотом, колыбельной и истеричным криком. Альбомы группы посвящены русскому хтоническому фольклору и жути современных политических реалий — свои истории музыканты подкрепляют не менее впечатляющими клипами.

На концерте в Таллинне публика особенно тепло приняла группу - начиная от оглушительных криков восторга и до того, что подпевали с исполнителями каждое слово. И не понятно, почему уши заложило после концерта - из-за мощной музыки или криков находящихся в экстазе фанатов.

Группа придерживается четкой антивоенной позиции, и даже на концерте в Таллинне на экране было написано „Остановите войну. Мы поддерживаем Украину“.

Смотрите, как прошел концерт!

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