Нелепс: страницы Лепса и Газманова на Spotify взломали

Вместо фотографий самих музыкантов в их профилях появились селфи львовского рэпера Clonnex (настоящее имя Северин Наконечный) с проукраинским лозунгом и скриншоты из популярной компьютерной игры.

Пока исполнители не комментировали взлом своих страниц на стриминге. Песни Лепса и Газманова остались в доступе.

Clonnex ранее сотрудничал с многими российскими хип-хоп-исполнителями, среди которых OG Buda, GONE. Fludd, Yung Trappa, Hofmannita и др.