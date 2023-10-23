23.10.2023, 11:19
Нелепс: страницы Лепса и Газманова на Spotify взломали
ФОТО: screen
Аккаунты российских исполнителей Григория Лепса и Олега Газманова взломали на музыкальном сервисе Spotify. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Вместо фотографий самих музыкантов в их профилях появились селфи львовского рэпера Clonnex (настоящее имя Северин Наконечный) с проукраинским лозунгом и скриншоты из популярной компьютерной игры.
Пока исполнители не комментировали взлом своих страниц на стриминге. Песни Лепса и Газманова остались в доступе.
Clonnex ранее сотрудничал с многими российскими хип-хоп-исполнителями, среди которых OG Buda, GONE. Fludd, Yung Trappa, Hofmannita и др.