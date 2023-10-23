23.10.2023, 12:00
СМИ: Пугачева вместе с детьми покинула Израиль(5)
ФОТО: Youtube
Певица Алла Пугачёва покинула Израиль вместе с детьми Лизой и Гарри. Они отправились на Кипр, сообщают российские СМИ, ссылаясь на окружение артистки.
По информации из России, Примадонна воспользовалась кипрским паспортом. Ближайший год она и ее дети проведут на острове, говорится в сообщении. Ранее российские СМИ уже „отправляли“ Пугачёву то в Латвию, то в Болгарию, то обратно в Россию. Однако до сих пор все сообщения оказывались „утками“. В этот раз, однако, шансов на достоверность больше.
19 октября юморист Максим Галкин сообщил, что покинул Израиль и прилетел на Кипр. Однако не с целью спрятаться от войны, а для старта нового гастрольного тура.