Шоубиз
23.10.2023, 12:00

СМИ: Пугачева вместе с детьми покинула Израиль

 (5)
Алла Пугачева
Алла Пугачева
ФОТО: Youtube

Певица Алла Пугачёва покинула Израиль вместе с детьми Лизой и Гарри. Они отправились на Кипр, сообщают российские СМИ, ссылаясь на окружение артистки.

По информации из России, Примадонна воспользовалась кипрским паспортом. Ближайший год она и ее дети проведут на острове, говорится в сообщении. Ранее российские СМИ уже „отправляли“ Пугачёву то в Латвию, то в Болгарию, то обратно в Россию. Однако до сих пор все сообщения оказывались „утками“. В этот раз, однако, шансов на достоверность больше.

19 октября юморист Максим Галкин сообщил, что покинул Израиль и прилетел на Кипр. Однако не с целью спрятаться от войны, а для старта нового гастрольного тура.

Оставить комментарий Читать комментарии (5)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии