СМИ: Пугачева вместе с детьми покинула Израиль

По информации из России, Примадонна воспользовалась кипрским паспортом. Ближайший год она и ее дети проведут на острове, говорится в сообщении. Ранее российские СМИ уже „отправляли“ Пугачёву то в Латвию, то в Болгарию, то обратно в Россию. Однако до сих пор все сообщения оказывались „утками“. В этот раз, однако, шансов на достоверность больше.