Кино
23.10.2023, 15:00

Выход третьего „Дэдпула“ отменили

 
Xavier Lopez attends New York Comic Con dressed as Deadpool from Marvel's comics in Manhattan
Xavier Lopez attends New York Comic Con dressed as Deadpool from Marvel's comics in Manhattan
ФОТО: ANDREW KELLY | REUTERS

Выход „Дэдпула 3“ перенесли на неопределенный срок из-за продолжающейся забастовки Гильдии актеров США. Фильм не успеют доделать к маю 2024 года, — передает Deadline.

Премьера „Дэдпула 3“ была запланирована на 3 мая 2024 года. Сюжет будущего триквела развернется во временном промежутке до фильма „Логан“, в котором, как мы помним, погибает Росомаха. Однако режиссёр триквела Шон Леви сообщил, что его команда сняла и смонтировала только половину кинокомикса.

Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP) не смог договориться с Гильдией актеров США. Из-за этого переговоры между двумя организациями временно приостановили. Представители не нашли компромисс в вопросах использования искусственного интеллекта и дополнительных выплат.

Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) требует выплачивать отчисления с доходов студий от стриминга фильмов и сериалов. Представители Альянса продюсеров подсчитали, что это обойдется в 800 миллионов долларов ежегодно. Они не могут пойти на такой шаг из-за „колоссальной финансовой нагрузки“.

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