Выход третьего „Дэдпула“ отменили
Выход „Дэдпула 3“ перенесли на неопределенный срок из-за продолжающейся забастовки Гильдии актеров США. Фильм не успеют доделать к маю 2024 года, — передает Deadline.
Премьера „Дэдпула 3“ была запланирована на 3 мая 2024 года. Сюжет будущего триквела развернется во временном промежутке до фильма „Логан“, в котором, как мы помним, погибает Росомаха. Однако режиссёр триквела Шон Леви сообщил, что его команда сняла и смонтировала только половину кинокомикса.
Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP) не смог договориться с Гильдией актеров США. Из-за этого переговоры между двумя организациями временно приостановили. Представители не нашли компромисс в вопросах использования искусственного интеллекта и дополнительных выплат.
Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) требует выплачивать отчисления с доходов студий от стриминга фильмов и сериалов. Представители Альянса продюсеров подсчитали, что это обойдется в 800 миллионов долларов ежегодно. Они не могут пойти на такой шаг из-за „колоссальной финансовой нагрузки“.