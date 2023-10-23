Выход третьего „Дэдпула“ отменили

Премьера „Дэдпула 3“ была запланирована на 3 мая 2024 года. Сюжет будущего триквела развернется во временном промежутке до фильма „Логан“, в котором, как мы помним, погибает Росомаха. Однако режиссёр триквела Шон Леви сообщил, что его команда сняла и смонтировала только половину кинокомикса.

Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP) не смог договориться с Гильдией актеров США. Из-за этого переговоры между двумя организациями временно приостановили. Представители не нашли компромисс в вопросах использования искусственного интеллекта и дополнительных выплат.

Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) требует выплачивать отчисления с доходов студий от стриминга фильмов и сериалов. Представители Альянса продюсеров подсчитали, что это обойдется в 800 миллионов долларов ежегодно. Они не могут пойти на такой шаг из-за „колоссальной финансовой нагрузки“.