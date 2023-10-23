Лариса Долина приняла участие в концерте памяти Шатунова и оскорбила его фанатов

„Разные бывают проекты, но этот для меня был сложным относительно принятия решения — моего в нём участия. Я долго думала — соглашаться или нет, — честно призналась певица. — И все разговоры о том, что у виновника этого мероприятия была нелёгкая судьба не имеют никакого отношения к ориентирам, что такое профессия артиста, нашей профессии“.

Долина честно призналась, что ей „феномен успеха до сих пор непонятен и до сих пор непонятен тот факт, что его называют легендой“. По словам певица, лично для нее легенда — это нечто большее. „Легенда — это Дима Хворостовский, Геннадий Гладков, Иосиф Кобзон… Я по-другому принимаю значимость человека“.

Ей не очень понятно, как могут взрослые люди рыдать под песни „Ласкового мая“. Она считают, что эти композиции „не могут вызывать истерики и слёзы потому, что взрослого человека уже волнуют другие проблемы и у них другое мироощущение“.

Тем не менее певица отдала дань памяти Юрию Шатунову. „Пусть земля будет ему пухом… Жаль, что ушёл, будучи ещё совсем молодым и я отдаю себе отчёт в том, что для подростков он был кумиром, он пел о том, что их волновало именно в этом возрасте, но и только в этом“.

Также она отметила, что участие в концерте стало для нее тем самым экспериментом, которые она так любит. „Я умею подходить к любой песне и спеть её, как чувствую. Песня мне понравилась и из того, что было предложено, для меня это был лучший вариант“.

Под конец своего откровенного выступления Долина попросила прощения у всех поклонников Шатунова. „Не сочтите мой спич грубым и неуместным. Я всегда говорю правду. Без обид“.