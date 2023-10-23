ФОТО | Попавшийся на измене миллионер Индрек Рахумаа купил певице Элизе Колк новую грудь

„Я так счастлива, что сделала это – одежда сидит так хорошо“, - поделилась с Саагим певица. Процедуру за 4500 евро оплатил ей ее возлюбленный миллионер Индрек Рахумаа, который недавно попался на измене с ее бывшей подругой Бригитте Сюзанне Хунт