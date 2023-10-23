Шоубиз
23.10.2023, 14:02

ФОТО | Попавшийся на измене миллионер Индрек Рахумаа купил певице Элизе Колк новую грудь

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Elisa Kolk
Elisa Kolk
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

В пятницу вечером на гламурном мероприятии певица Элиза Колк блистала в корсете от Dolce & Gabbana за 3000 евро, который идеально подчеркивал ее новую грудь, пишет Ану Саагим в Õhtuleht.

„Я так счастлива, что сделала это – одежда сидит так хорошо“, - поделилась с Саагим певица. Процедуру за 4500 евро оплатил ей ее возлюбленный миллионер Индрек Рахумаа, который недавно попался на измене с ее бывшей подругой Бригитте Сюзанне Хунт

Колк также призналась, что ее отношения с Рахумаа после скандала с изменой стали лишь крепче.

Pahad tüdrukud 20.10.23

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