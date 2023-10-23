Проклятия вернулись отправителю: Андрей Разин попал в госпиталь

Особого внимания удостоилась телеведущая Лера Кудрявцева, которая должна была вести этот концерт. С ней у Разина свои давние счеты. Когда-то Лера была замужем за барабанщиком группы „Ласковый май“, уже тогда продюсер её невзлюбил и пронес эту ненависть через годы и расстояния. „Я её проклял еще давно. Когда она ещё суд у меня выиграла, — говорил перед началом концерта Андрей Разин. — Ну сейчас выйдет на сцену и всё, снова ждёт её расплата“.

Однако выяснилось, что свои проклятия продюсер „Ласкового мая“ посылал прямиком из госпиталя. По какой причине он туда попал, Разин уточнять не стал. Известно лишь, что это лечебное заведение находится в Майами.

Выписавшись в прошедшие выходные из клиники, он резко сменил свою риторику и теперь желает всем здоровья. „Всем привет. Андрей Разин из Майами. Сегодня прекрасный день — 21 октября, я наконец-таки вышел из больничного и теперь буду немножко снижать вес, — обратился он к своим поклонникам. — Здоровья всем вам также, как и мне. И всем привет“.