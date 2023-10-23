Причина расставания Николаева и Королевой стала известна спустя 22 года

Как оказалось, разлад случился, так как композитор заскучал в браке и завёл роман со своим концертным директором. Он не стал делать из этого особой тайны и вскоре рассказал всё супруге. Королёва совсем не была готова к такому повороту событий, однако пыталась спасти свой брак целый год. Но в какой-то момент поняла, что не готова больше мириться со сложившейся ситуацией. Николаев же и не думал прекращать интрижку на стороне. Артистка не захотела жить по таким правилам и предложила поставить точку.

„Разъехаться предложила я. Но прежде чем что-то решить, я всегда становлюсь на сторону человека, который заставляет меня совершать какие-то шаги. Уверена, если бы делала то же самое, что и Игорь, он никогда не принял бы этого. Николаев предложил мне жить по правилам, с которыми я не смирилась“, — поделилась Королева.

С тех пор прошло много лет. Бывшие супруги устроили свою личную жизнь. Наташа Королева вышла замуж за танцора Сергея Глушко. А Игорь Николаев счастлив с актрисой Юлией Проскуряковой. Но фанаты звездной пары до сих пор задаются вопросом, могли ли композитор и певица спасти свой брак.

На этот вопрос спустя 22 года ответила психолог Любовь Розенберг. По мнению специалиста, отношения Королевой и Николаева испортились не столько из-за измены, сколько из-за неуместной откровенности композитора. Возможно, где-то стоило промолчать. „Я категорически против того, чтобы изливать душу и каяться в интрижках жене или мужу. Да, свою душу вы облегчите, но каково будет потом жить с этим обманутому и преданному партнеру? Если вы чувствуете, что полюбили другого человека, то сказать об этом нужно максимально бережно, сохраняя уважение и заботу“, — разложила все по полочкам психолог.