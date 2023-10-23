ВИДЕО | Элина Нечаева открыла для себя новую тренировку: „стимулятор“ езды верхом

Оперная певица поделилась в Instagram видео, где она занимается на тренажере, симулирующем езду верхом на лошади. Все это она сопроводила задорной песней на иностранном языке.

Когда кто-то из подписчиков спросил, знает ли Элина слова песни, то она попросила его просветить ее. Как оказалось, песня про девушку, которая курит травку и расслабляется, после чего садится на... мужской половой орган.

Элину это открытие не смутило и она пошутила в ответ, что слова песни подходят к видео: „Но я вместо этого сижу на стимуляторе верховой езды. Ой, то есть на симуляторе!“