23.10.2023, 16:38
ВИДЕО | Элина Нечаева открыла для себя новую тренировку: „стимулятор“ езды верхом(6)
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У певицы Элины Нечаевой есть много хобби. Например, ей нравится кайтсерфинг и катание на лыжах, а теперь у нее еще и новое увлечение - верховая езда.
Оперная певица поделилась в Instagram видео, где она занимается на тренажере, симулирующем езду верхом на лошади. Все это она сопроводила задорной песней на иностранном языке.
Когда кто-то из подписчиков спросил, знает ли Элина слова песни, то она попросила его просветить ее. Как оказалось, песня про девушку, которая курит травку и расслабляется, после чего садится на... мужской половой орган.
Элину это открытие не смутило и она пошутила в ответ, что слова песни подходят к видео: „Но я вместо этого сижу на стимуляторе верховой езды. Ой, то есть на симуляторе!“