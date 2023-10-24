Таллиннский камерный оркестр возродит серию концертов камерной музыки

Движущей силой первого концерта серии, возобновленной после нескольких лет перерыва, станет струнное трио, состоящее из музыкантов Таллиннского камерного оркестра – Анете Айнсаар, Мари Тарго и Йоозепа Ахуна. Трио образовалось в начале 2023 года, и к сегодняшнему дню успело исполнить значительную часть репертуара камерной музыки, написанного для двух скрипок и одного альта.

„Наше трио – как квартет, в который не нашлось виолончелиста. У нас есть две скрипки и альт, а для такого состава написано достаточно мало камерной музыки. До сих пор нам удалось найти и сыграть с десяток произведений. Помимо известной „Серенады“ Золтана Кодая на концерте прозвучат произведения еще двух новых для нас композиторов, которые, на самом деле, написаны были уже около ста лет назад. Поэтому наш состав – это одновременно призыв ко всем сегодняшним композиторам с просьбой писать для нашего трио новые произведения“, – сказала скрипачка Мари Тарго.

Наряду с трио на концерте выступит еще один необычный состав музыкантов – прозвучит квартет для четырех скрипок именитого польского композитора Гражины Бацевич, достаточно редко исполняемый в Эстонии. Участие в этом сформированном к концерту ансамбле примут скрипачи Таллиннского камерного оркестра Хелен Вястрик, Роберт Траксманн, Яна Мягила и Эло Тепп.

„Квартет для четырех скрипок Бацевич как с точки зрения эпохи, так и с точки зрения музыкальной целостности хорошо сочетается с музыкой венгерских композиторов, которая прозвучит на концерте. Отделение от Таллиннского камерного оркестра камерных концертов является крайне нужной низовой инициативой, поскольку дает музыкантам, которые большую часть времени действуют коллективно как часть оркестра, возможность брать на себя ответственные роли перед публикой“, – рассказал виолончелист и художественный руководитель серии концертов камерной музыки Таллиннского камерного оркестра Лехо Карин.