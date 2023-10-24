Таллиннский камерный оркестр возродит серию концертов камерной музыки
26 октября в 19:00 в Доме Братства Черноголовых начнется первый концерт серии концертов камерной музыки. Также Таллиннский камерный оркестр даст бесплатные концерты для жителей Нымме и Ласнамяэ.
Движущей силой первого концерта серии, возобновленной после нескольких лет перерыва, станет струнное трио, состоящее из музыкантов Таллиннского камерного оркестра – Анете Айнсаар, Мари Тарго и Йоозепа Ахуна. Трио образовалось в начале 2023 года, и к сегодняшнему дню успело исполнить значительную часть репертуара камерной музыки, написанного для двух скрипок и одного альта.
„Наше трио – как квартет, в который не нашлось виолончелиста. У нас есть две скрипки и альт, а для такого состава написано достаточно мало камерной музыки. До сих пор нам удалось найти и сыграть с десяток произведений. Помимо известной „Серенады“ Золтана Кодая на концерте прозвучат произведения еще двух новых для нас композиторов, которые, на самом деле, написаны были уже около ста лет назад. Поэтому наш состав – это одновременно призыв ко всем сегодняшним композиторам с просьбой писать для нашего трио новые произведения“, – сказала скрипачка Мари Тарго.
Наряду с трио на концерте выступит еще один необычный состав музыкантов – прозвучит квартет для четырех скрипок именитого польского композитора Гражины Бацевич, достаточно редко исполняемый в Эстонии. Участие в этом сформированном к концерту ансамбле примут скрипачи Таллиннского камерного оркестра Хелен Вястрик, Роберт Траксманн, Яна Мягила и Эло Тепп.
„Квартет для четырех скрипок Бацевич как с точки зрения эпохи, так и с точки зрения музыкальной целостности хорошо сочетается с музыкой венгерских композиторов, которая прозвучит на концерте. Отделение от Таллиннского камерного оркестра камерных концертов является крайне нужной низовой инициативой, поскольку дает музыкантам, которые большую часть времени действуют коллективно как часть оркестра, возможность брать на себя ответственные роли перед публикой“, – рассказал виолончелист и художественный руководитель серии концертов камерной музыки Таллиннского камерного оркестра Лехо Карин.
Премьерный концерт серии концертов камерной музыки Таллиннского камерного оркестра состоится 26 октября в Доме Братства Черноголовых. Начало концерта – в 19:00. Стоимость билета – 10 евро. В дальнейшем в Таллиннских районах пройдут бесплатные концерты: 27 октября концерт пройдет в Ныммеском культурном центре (начало – в 19:00) и 28 октября – в Ласнамяэском павильоне Таллиннского Дома искусства (начало – в 13:00).
Таллиннский камерный оркестр основан в 1993 году, и примерно за три десятилетия своего существования стал одним из ведущих музыкальных коллективов Эстонии. Оркестр привлекает внимание своими концептуальными в художественном смысле программами, острым пониманием стиля и высоким уровнем интерпретационного искусства. Важную роль в разностороннем репертуаре оркестра играют произведения композиторов XX и XXI века, в том числе менее известные произведения и премьерные исполнения новых произведений. Также в репертуаре оркестра представлена музыка эпох барокко, классицизма и романтизма.