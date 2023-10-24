24.10.2023, 10:47
„Бодрость духа, грация и пластика“: отважный мужчина смело прошагал по Таллинну. А вам слабо?(8)
ФОТО: Erakogu
Неделя моды закончилась, но Таллинн не перестаёт удивлять своими эксцентричными образами! Несмотря на глубокую осень и дождливые холодные дни, житель Эстонии не боится простудиться и позволяет себе смелую прогулку в полуобнаженном виде.
Вчера вечером в редакцию RusDelfi бдительный очевидец прислал фото, на котором запечатлён мужчина, прогуливающийся по Ыйсмяэ в крайне скромном наряде – шортах и кроссовках. Вопреки прохладной погоде, он явно решил не сдаваться осенним требованиям и предпочёл легкость в повседневном образе. „И не холодно же ему!“- удивленно восклицал очевидец.
А вы бы осмелились в такую погоду выйти налегке?