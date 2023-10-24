„Бодрость духа, грация и пластика“: отважный мужчина смело прошагал по Таллинну. А вам слабо?

Вчера вечером в редакцию RusDelfi бдительный очевидец прислал фото, на котором запечатлён мужчина, прогуливающийся по Ыйсмяэ в крайне скромном наряде – шортах и кроссовках. Вопреки прохладной погоде, он явно решил не сдаваться осенним требованиям и предпочёл легкость в повседневном образе. „И не холодно же ему!“- удивленно восклицал очевидец.