Невероятная конкуренция! Стало известно, сколько песен было представлено на конкурс Eesti laul 2024

Из них 88 на эстонском и 127 на иностранных языках. Одна из песен была написана на итальянском языке, остальные 126 — на английском.

По словам Кармеля Килланда, руководителя отдела развлекательных передач, его очень радует, что среди претендентов есть не только известные артисты, но и новички, стремящиеся попасть на большую аудиторию.

Жюри, состоящее из более чем 35 членов, слушает и оценивает представленные на конкурс песни. „Жюри Eesti Laul 2024 в этом году играет особенно ответственную роль, поскольку пять песен получают прямую путевку в финал. Мы собрали самое большое за последние годы жюри, в которое было предложено включить лучших в области поп-музыки и классической музыки, радио- и телепродюсеров с большим опытом, композиторов, педагогов, журналистов и любителей музыки, которым есть чему поделиться и показать в своей области“, — говорит Кармель Килланди.

Из предварительного тура жюри отберет 20 песен, пять из которых выйдут в финал, а 15 будут бороться за место в полуфинале. В финале будут соревноваться десять песен, а победитель Eesti Laul 2024 будет определен телефонным голосованием в суперфинале.

Эстонская национальная телерадиокомпания объявит победителей предварительного отбора в ноябре, а конкурсные песни этого года впервые прозвучат 8 декабря.

Полуфинальный концерт Eesti Laul 2024 состоится 20 января в Тарту, а финал - 17 февраля в Таллинне.