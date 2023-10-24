Тысячу евро не хотите, ли? Вокальный конкурс „Стань суперзвездой“ объявил набор участников

Первый конкурс „Стань суперзвездой“ успешно прошёл в 2019 году. Если ты любишь петь, общаться с людьми и не боишься сцены, значит тебе туда!

Победа в конкурсе даёт вакансию вокалиста в двух популярных клубах Таллинна и Риги, денежный приз в размере 1000 евро, а также множество других достойных призов от спонсоров конкурса!

В финале конкурса вы предстанете перед звездным жюри!

Первые отборочные туры состоятся в Laif Karaoke 11 и 18 ноября в 18.00!

Грандиозный финал состоится 23 ноября в 18.00 в ресторане BACIO.

Всё, что нужно для участия в конкурсе- это оправить заявку на электронную почту Laif@laif.ee. По возникающим вопросам можно связаться по телефону +372 56956658.

Организаторы конкурса ждут заявки до 8 ноября. В письме нужно указать имя, фамилию, возраст, контактный телефон и немного рассказать о себе. Внимание, есть возрастное ограничение 18+!

Всем удачи и до встречи в финале!

Организаторы конкурса: Laif karaoke klubi, Club Friends (Рига), Bacio Restoran.