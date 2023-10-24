Культура
24.10.2023, 14:12

Угадайте, за сколько? Самую известную картину Шагала выставили на аукцион

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Картина Марка Шагала "Над городом"
Картина Марка Шагала "Над городом"
ФОТО: komaart | Shutterstock

Картина Марка Шагала „Над городом“ выставлена на аукцион Sotheby’s в Нью-Йорке. Полотно попытаются продать 13 ноября. Организаторы планируют выручить за него от 12 до 18 миллионов долларов.

На этой картине художник изобразил себя летящим над городом со своей возлюбленной и будущей женой Беллой. Шагал написал две картины с этим сюжетом: выставленная на аукцион работа - более поздняя версия. Её Шагал создал в 1924 году. Сейчас она находится в частной коллекции в Японии. Первая версия, написанная в 1918 году, хранится в Третьяковке.

13 ноября в Нью-Йорке также будут продаваться произведения Пабло Пикассо, Клода Моне, Пабло Гастона и Бальтюса. При этом „Над городом“ на торгах будет лотом с самым большим эстимейтом.

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