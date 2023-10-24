Угадайте, за сколько? Самую известную картину Шагала выставили на аукцион

На этой картине художник изобразил себя летящим над городом со своей возлюбленной и будущей женой Беллой. Шагал написал две картины с этим сюжетом: выставленная на аукцион работа - более поздняя версия. Её Шагал создал в 1924 году. Сейчас она находится в частной коллекции в Японии. Первая версия, написанная в 1918 году, хранится в Третьяковке.