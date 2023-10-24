СМИ: Пугачева и Галкин купили апартаменты на Кипре за десять миллионов евро

Недвижимость расположена в башне One элитного жилого комплекса города Лимассол. Сам ЖК находится на первой линии моря, а его высота составляет 170 метров.

Как рассказали местные жители, Пугачева и Галкин купили в кипрском ЖК самые дорогие апартаменты — трехэтажный пентхаус с личным бассейном и обзором в 360 градусов. При этом даже самые дешевые студии в этом доме стоят от 635 тысяч евро.