Диана Арбенина спела с женой участника вторжения в Украину. Ранее артистке отменяли концерты, обвиняя ее в „дискредитации“ армии

Как сообщила исполнительница в своих соцсетях, на концерт в Новосибирске к ней пришли представительницы Комитета семей воинов Отечества (КСВО). „Показывали фотографии своих погибших сыновей. Сердце рвется. Сочувствуешь их горю и понимаешь, что ничем не можешь помочь, кроме как отдать любовь, которой пропитана каждая минута концерта“, — пишет Арбенина.

Про жену военного Лидию Яструб, которая вместе с ней пела на концерте, певица отозвалась так: „Классно спела. Это тот случай, когда человек, не поющий профессионально, поет именно душой и понимает каждое произносимое им слово“.

В свою очередь в телеграм-канале КСВО говорится, что активистки комитета подарили Арбениной окопную свечу, которую, по их словам, она „тут же захотела зажечь“. Кроме того, в посте утверждается, что певица „выразила поддержку женам и мамам“ российских военных, участвующих в полномасштабном вторжении в Украину.

После 24 февраля 2022 года концерты Дианы Арбениной и „Ночных снайперов“ отменяли в Чебоксарах, Улан-Удэ, Тольятти, Казани, Пятигорске и других городах. В 2014 году Диана Арбенина высказывалась против аннексии Крыма, а в апреле 2022-го исполнила на концерте в Челябинске антивоенную песню „Не молчи“.

Весной 2023 года активист Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить лидера группы „Ночные снайперы“ по статье о „дискредитации“ Вооруженных сил РФ из-за ее политической позиции и отношения к российскому вторжению в Украину.

19 октября стало известно об отмене концерта артистки в Саратове. Это произошло после того, как местный депутат обвинил Арбенину в том, что она поддерживает солдат ЦАХАЛ в операции Израиля против ХАМАС и не поддерживает российских военных, воюющих против Украины.