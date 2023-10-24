Прятала лицо в суде под черным капюшоном: Елену Блиновскую оставили под домашним арестом до 26 января

Сегодня в Замоскворецком суде столицы рассматривалось продление меры пресечения Блиновской. Адвокат 42-летней звезды соцсетей просил суд ограничиться запретом определенных действий в отношении его подопечной, но в итоге гуру марафонов будет все так же сидеть под домашним арестом до… 26 января.

На заседание пришел также супруг Елены Алексей, который, к слову, проходит фигурантом по трем уголовным делам, в том числе по неуплате налогов. Сама Блиновская в это время ни с кем не общалась, прятала лицо под капюшоном и выглядела подавленной.