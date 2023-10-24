Убитого братом 30-летнего сына Стаса Намина кремировали

Роман сразу признался в двойном убийстве и сейчас находится под арестом в ожидании меры пресечения. Его отчим Стас Намин вне себя от горя. Музыкант был очень близок с Артемом, невероятно гордился им.

Намин заявил, что прощание наследником пройдет в закрытом режиме в узком кругу очень близких людей. Он попросил публику и прессу проявить участие и не приходить на траурную церемонию.

„Похороны будут закрытыми. Так пожелала мать Артема (третья жена артиста Галина, — прим. „СтарХита“). Очень большая просьба, в том числе к журналистам — не приходить. Это наше личное большое горе. Будет буквально несколько человек“, — делился с представителями прессы 71-летний рок-исполнитель.

В минувшее воскресенье близкие проводили 30-летнего Артема Микояна, павшего от рук собственного брата, в последний путь. Как и предполагалось, на мероприятии собралось лишь близкое окружение семьи. Сначала молодого человека отпели в церкви, а потом кремировали. Пока неизвестно, когда и где будет захоронен прах Микояна. Предполагается, что это произойдет на Новодевичьем кладбище, где находится семейный склеп знаменитого клана.

„Почему они выбрали именно кремацию? Человек, который умер даже тысячу лет назад, не вернется в свое тело. А душа вечная“, — комментарий по этому поводу дала первая жена Намина Анна Исаева.

Состоялись ли похороны бабушки Артема Полины Ткаченко, неизвестно.