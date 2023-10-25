Как операторки и режиссерки меняют наш мир? Лекторий „Поговорим?“ приготовил зрителю нового гостя и горячую тему

На лекции зрители узнают, как режиссерки, сценаристки, монтажерки не просто встраивались в кинопроцесс своего времени, но и определяли его. Сесиль Декюжис монтировала шедевры французской новой волны, Кэрол Истман под мужским псевдонимом написала сценарий к одному из важнейших фильмов Нового Голливуда, а Грета Гервиг сняла самый кассовый фильм в истории студии Warner Bros.

Женщины принимали активное участие в создании фильмов с самого зарождения кинопромышленности. Они создавали авангард и мейнстрим, рушили конвенции „мужского“ кино и учили зрителей видеть по-новому. Кира Муратова, отвечая на вопрос зрителей, сказала: „А я бы хотела, чтобы вы вместе со мной посмотрели вот таким свежим первым взглядом и увидели, что фикус – это растение и не более того, а татуировка – рисунок на коже и не более того. И никакого символа я не хочу сюда прилеплять“.

Какими были первые кинематографистки и их работы? Как женщины определили историю кино в целом и почему так важны частности? Существует ли „женское“ кино и чем оно отличается от „мужского“? Наконец, какое влияние на роль женщины в киноиндустрии оказывал социокультурный контекст и какова ее роль сегодня? Об этом и пойдет речь на лекции.

Ирина Марголина – исследовательница истории и теории кино, автор кинокритических статей. Преподает в русскоязычных киношколах, публикуется в журналах „Искусство кино“, „Сеанс“, „Киноведческие записки“, „Синема Рутин“ и других. В рамках серии „Лица“ издательства „Сеанс“ написала книгу о Джеке Николсоне. Перевела книгу Рейчел Морли „Изображая женственность: женщина как артистка в раннем русском кино“. Ведёт телеграм-канал „Порядок снов“ и одноименный подкаст о кино. Живёт и работает в Мюнхене.

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