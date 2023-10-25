„Как красиво поет, без акцента“: Максим Галкин на концерте спел на украинском

У шоумена на днях проходил концерт в Варшаве. Там Галкин прямо на сцене уверенно спел на украинском. Юморист выбрал композицию Андрея Миколайчука „Піду втоплюся“, которая в 90-х годах была безумно популярной.

Между тем россиян такое выступление юмориста просто довело до истерики. Они начали поливать шоумена грязью и возмущаться, как это он может петь по-украински и поддерживать Украину. Сам же Галкин неоднократно говорил, что он против войны, которую развязала Россия, и не поддерживает убийства невинных людей.