Шоубиз
25.10.2023, 09:07

„Как красиво поет, без акцента“: Максим Галкин на концерте спел на украинском

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Galkina koncerts - 57
Galkina koncerts - 57
ФОТО: Romāns Kokšarovs | F64

Российский юморист Максим Галкин на сцене неожиданно спел на украинском языке. Новым номером шоумен порадовал зрителей на своем концерте в Варшаве, пишет ТСН.

У шоумена на днях проходил концерт в Варшаве. Там Галкин прямо на сцене уверенно спел на украинском. Юморист выбрал композицию Андрея Миколайчука „Піду втоплюся“, которая в 90-х годах была безумно популярной.

Зрители, присутствовавшие на концерте Галкина, отблагодарили его бурными аплодисментами, а некоторые даже аплодировали стоя. Украинцы поблагодарили шоумена за поддержку.

  • Как красиво поет, без акцента

  • Круто, Максим! Спасибо тебе за поддержку.

  • Как хорошо спел!

Между тем россиян такое выступление юмориста просто довело до истерики. Они начали поливать шоумена грязью и возмущаться, как это он может петь по-украински и поддерживать Украину. Сам же Галкин неоднократно говорил, что он против войны, которую развязала Россия, и не поддерживает убийства невинных людей.

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