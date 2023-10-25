„Как красиво поет, без акцента“: Максим Галкин на концерте спел на украинском(5)
Российский юморист Максим Галкин на сцене неожиданно спел на украинском языке. Новым номером шоумен порадовал зрителей на своем концерте в Варшаве, пишет ТСН.
У шоумена на днях проходил концерт в Варшаве. Там Галкин прямо на сцене уверенно спел на украинском. Юморист выбрал композицию Андрея Миколайчука „Піду втоплюся“, которая в 90-х годах была безумно популярной.
Зрители, присутствовавшие на концерте Галкина, отблагодарили его бурными аплодисментами, а некоторые даже аплодировали стоя. Украинцы поблагодарили шоумена за поддержку.
Как красиво поет, без акцента
Круто, Максим! Спасибо тебе за поддержку.
Как хорошо спел!
Между тем россиян такое выступление юмориста просто довело до истерики. Они начали поливать шоумена грязью и возмущаться, как это он может петь по-украински и поддерживать Украину. Сам же Галкин неоднократно говорил, что он против войны, которую развязала Россия, и не поддерживает убийства невинных людей.