Как рассказала пропагандистка Наталья Гасанханова, это уже не первый случай, когда Лолита пытается устроить свою личную жизнь с мужчиной, который намного младше ее.

„Она за молодежь. Абсолютно наша женщина“, – добавила Гасанханова.

Отметим, Лолите сейчас 59 лет, а ее избраннику - 26. Однако это не мешает их отношениям развиваться. Известно, что они оба живут в России и игнорируют войну на своей родине.

Скорее всего, стартом их отношений, как мы уже говорили, стал совместный клип на песню „По-другому“, где они сыграли влюбленных. Правда это или очередной пиар-ход - неизвестно, так как ни Милявская, ни Лакоста не комментируют данную информацию.