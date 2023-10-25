ОПРОС | MrBeast и „Друзья“. Эстонская молодежь раскрыла свои предпочтения в области развлечений

Из знаменитостей больше всего молодежь следит за американской звездой MrBeast, который обладает одним из самых просматриваемых каналов на всей платформе YouTube. „Видео MrBeast очень качественные, а их производство обходится в миллионы. Вероятно, именно поэтому так много молодых людей интересуются его смелыми вызовами и трюками“, - рассказала руководитель по коммуникации Samsung Eesti Энекен Викс. По данным опроса, на втором месте находится отечественный создатель контента Андрей Зевакин, который также работает в основном на платформе YouTube. Третье место делят такие известные имена, как Бригитте Сузанне Хунт, Мария Раннавяли, Hensugusta и PewDiePie.

На вершине рейтинга сериалов находится „Kättemaksukontor“, сводящий с ума молодежь с 2009 года. На втором месте – любимые молодыми людьми зарубежные шоу „Друзья“ и „Очень странные дела“, а на третьем месте – „Suletud uste taga“, посвященный сложным повседневным отношениям. Сериалы „Симпсоны“ и „Padjaklubi“ оказались четвертыми по популярности.

Помимо приложений для социальных сетей, среди молодежи очень популярны приложения для прослушивания музыки, такие как Spotify и Soundcloud. Энекен Викс отметила, что это неудивительно, ведь опрос показал: музыка – тема, которая больше всего интересует поколение Z. Целых 56% респондентов считают ее интересной темой для разговора и хотят знать о музыке больше.

На втором месте – различные интернет-приложения и учебные приложения, на третьем – банковские приложения. Электронная почта и навигационные приложения для молодежи также важны. „Популярность столь разнообразных приложений показывает, что молодое поколение использует телефоны в самых разных целях и действительно хорошо разбирается в смарт-устройствах“, - добавила Викс.

По данным опроса, наиболее популярным мероприятием оказались концерты, что еще раз подтверждает интерес молодежи к музыке. Далее следовали различные спортивные события, а за ними частные и школьные мероприятия. Большой интерес наблюдается и к культуре: в рейтинг также вошли посещения театра и кино. По заказу Samsung опрос провела исследовательская фирма Rait Group. Всего в исследовании приняли участие 2230 молодых людей из стран Балтии в возрасте 13–18 лет, 591 респондент был из Эстонии.