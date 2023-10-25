ФОТО | Колечко и букет: Лобода сыграла в Риге свадьбу?

Украинская певица Светлана Лобода сообщила поклонникам, что у нее был очень „насыщенный вторник“, и оставила для них загадку, которая моментально разлетелась по сети. На своей странице в Instagram LOBODA опубликовала провокационный снимок: нежное рукопожатие двух рук, мужской и женской, на фоне букета из белоснежных роз. На безымянном пальце женщины красуется кольцо.

Фанаты восприняли фото, как намек на то, что Светлана обручилась или и вовсе вышла замуж. В комментариях ее буквально засыпали поздравлениями: „Вы вышли замуж??? Поздравляю, если это так!!“, „Боже, поздравляю вас, вы заслужили быть счастливой и любимой, я так рада за вас“, „Ого! Светлана, будьте счастливы“, „Любви и мира!!!“, „Поздравляю! Счастье безграничного!“, и пр.

Впрочем, поклонники певицы высказали еще одну теорию: это - ничто иное, как кадр из ее нового клипа, интерес к которому она решила подогреть таким необычным способом. Сама же певица, пока держит интригу и не спешит раскрывать, что означает этот кадр.