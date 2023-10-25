25.10.2023, 11:45
Умер гитарист группы Massive Attack Анджело Брускини
ФОТО: Youtube
Умер 62-летний гитарист британской музыкальной группы Massive Attack Анджело Брускини. Об этом сообщается в аккаунте группы в Instagram. У музыканта был диагностирован рак лёгких.
„Опустошены. Как нам всем повезло, что мы прожили такую жизнь вместе. Такой блестящий, эксцентричный талант. Невозможно количественно оценить твой вклад. Покойся с миром Анджело“, — написали представители группы.
В комментариях пользователи соцсети выразили соболезнования. Для кого-то музыка Massive Attack стала саундтреком их жизни. Анджело также назвали блестящим художником, который оставил большое наследие.