Прах Вячеслава Гришечкина до сих пор не могут захоронить

„Чтобы перенести прах в существующий колумбарий на Новодевичьем кладбище, необходимо получить разрешение. И вот совсем недавно мы согласовали данный процесс. В нашей стране это занимает какое-то время. Но могу точно сказать, что скоро это произойдет. Пусть никто не беспокоится“, — объяснила наследница артиста.

О смерти Гришечкина стало известно 16 сентября. Актер умер на 62-м году жизни из-за проблем с сердцем. Гришечкин всего на пять лет пережил свою супругу Анну. Они прожили в браке 25 лет. В 2017 году женщины не стало из-за онкологического заболевания. Директор Гришечкина Максим Миллер заявлял, что артист тосковал по Анне. „Возможно, иногда Вячеслав Германович действительно хандрил. Часто вспоминал жену Анечку. Молился, ходил в храм, ставил свечку за упокой, плакал. Иногда он говорил: „Я хотел бы уйти к ней“, — вспомнил Миллер.