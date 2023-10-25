ВИДЕО | „Бабка на пределе“: Слава забыла слова песни во время концерта и пожаловалась на самочувствие

В начале октября у Славы начался большой тур по городам России — 18 концертов за месяц плюс ещё 16 в ноябре. Неудивительно, что начались некоторые проблемы.

Слава рассказала, что у нее болит спина, кружится голова и кашель до сих пор не прошел. Артистка призналась, что еле стоит на ногах. Однако певица попросила за нее не переживать. По ее мнению, „ничего страшного“ не произошло.