25.10.2023, 13:30
ВИДЕО | „Бабка на пределе“: Слава забыла слова песни во время концерта и пожаловалась на самочувствие(1)
ФОТО: Youtube
Певица Слава забыла слова из своей песни „Попутчица“ во время выступления в Нижневартовске. „Бабулечка. Где же моя память?“ — вместо текста пропела артистка.
В начале октября у Славы начался большой тур по городам России — 18 концертов за месяц плюс ещё 16 в ноябре. Неудивительно, что начались некоторые проблемы.
Слава рассказала, что у нее болит спина, кружится голова и кашель до сих пор не прошел. Артистка призналась, что еле стоит на ногах. Однако певица попросила за нее не переживать. По ее мнению, „ничего страшного“ не произошло.
„Просто условий ноль для восстановления. Бабка на пределе“, — как обычно с иронией комментирует своё состояние исполнительница.