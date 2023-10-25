Наказали! В Ульяновске с почетной аллеи пропала звезда Чулпан Хаматовой

Такое решение горячо поддержала, например, актриса Татьяна Васильева. По ее мнению, в России не нужны звезды, которые „исчезли из страны“. С её мнением категорически не согласен её бывший друг и партнёр по антрепризам Станислав Садальский. По словам артиста, ничего хорошего в этом нет. Он отметил, что Хаматова внесла свой вклад в искусство России и сделала свое дело. „Очень похоже на советское время, когда после отъезда артистов за границу убирали их фамилии из титров“, — напомнил актёр.