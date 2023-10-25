Наказали! В Ульяновске с почетной аллеи пропала звезда Чулпан Хаматовой
Звезда актрисы Чулпан Хаматовой исчезла с „Аллеи звезд“ на улице Гончарова в Ульяновске, пишет „Симбирский шугожор“. Всего пять лет назад Чулпан была хедлайнером кинофестиваля „От всей души“, который проходил в Ульяновске.
После начала войны в Украине актриса осудила действия российских властей и уехала из России. В декабре 2022 года Путин исключил ее из попечительского совета благотворительного фонда „Круг добра“.
Местные власти Ульяновска, как водится, объяснила исчезновением звезды „просьбами жителей“.
Такое решение горячо поддержала, например, актриса Татьяна Васильева. По ее мнению, в России не нужны звезды, которые „исчезли из страны“. С её мнением категорически не согласен её бывший друг и партнёр по антрепризам Станислав Садальский. По словам артиста, ничего хорошего в этом нет. Он отметил, что Хаматова внесла свой вклад в искусство России и сделала свое дело. „Очень похоже на советское время, когда после отъезда артистов за границу убирали их фамилии из титров“, — напомнил актёр.
Сейчас, впрочем, цензура пошла дальше, удаляя не только упоминания неугодных из титров, но и их самих. В частности, сцену с Чулпан Хаматовой вырезали из фильма „Мустай“ о башкирском поэте Мустае Кариме: актриса читала его стих „Третий день подряд идет мокрый снег“.