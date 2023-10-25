„Юбок я не задирал!“ Андрей Губин гневно опровергает обвинения в домогательствах
Неожиданный „привет“ из бурной молодости прилетел Андрею Губину. Певица Оксана Почепа, известная под псевдонимом Акула, рассказала, как суперзвезда 90-х в звёздные годы обоих приставал к ней, — пишет „СтарХит“.
„Он подошел ко мне сзади и просто поднял юбку. Таким образом попытался со мной познакомиться. Со мной так не надо“, — спустя годы пожаловалась Почепа.
Оказалось, что Губин помнит Почепу и действительно общался с ней за кулисами, когда гастролировал по бескрайней России. Но рассказанное певицей сильно удивило его. „Увидел ее когда-то по телевизору, думал познакомиться. Интересная симпатичная девчонка. Пересеклись. Я к ней подвалил, а она мне холодно так ответила. На этом все, какое тут знакомство? Так что никаких юбок я ей не задирал. Я задираю юбки только наедине. А к женщинам хорошо отношусь. Если можно — можно, если нет — то нет“, — объяснился Губин.
На всякий случай напоминаем, кто такая Акула.