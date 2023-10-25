„Долины-шмолины“: Андрей Разин пришел в свое обычное состояние и обругал коллег по сцене

Недавний концерт, посвященный Юрию Шатунову, вызвал бурю эмоций у Андрея Разина. Продюсер, напомним, ранее проклял и пообещал засудить всех звезд, которые выступили в шоу, а теперь добавил „пару ласковых“ от себя.

60-летний Разин уверял, что всех артистов, спевших хиты Шатунова, настигнет карма. „Все через меня прошли: Ветлицкая, Овсиенко. Ох, какие они неблагодарные! Я боюсь за всех, кто выступил на концерте. Ну ничего, вот начнут мереть как мухи. Ужас! Страшно! Обратимся к фактам. Юра Шатунов судился с Разиным — что дальше?.. Ну что говорить? Я сам себя боюсь. Все эти жертвы, которых я предупреждал, они меня не послушали и все померли. И умирают в нервных судорогах“, — исходил он злостью.

Минувшим вечером продюсер снова вспомнил о нашумевшем концерте. „Вы чмошники самые настоящие. Наш цех — это как бабий базар: завистники, сплетники, негодяи, — негодует он в соцсетях. — Но есть нормальные люди: Сережа Жуков, который не пошел на этот бесовый концерт, Дима Билан, Гриша Лепс“.

В своей речи Андрей Александрович затронул и других знаменитостей. „Долины-шмолины, Лозы — неудачники, завистники. Всю жизнь они мне завидовали. Вы знаете, они сдыхали и сдохнут от чего? От того, что Разин в „Ласковый май“ не брал ни одного музыканта никогда“, — добавил он.