Кино
25.10.2023, 18:30

Дэниел Рэдклифф выпустит документальный фильм о своем парализованном дублере из „Гарри Поттера“

 
"Weird: The Al Yankovic Story" New York Premiere
"Weird: The Al Yankovic Story" New York Premiere
ФОТО: Theo Wargo | AFP

15 ноября выйдет документальный фильм о дублере Дэниела Рэдклиффа на съемках франшизы „Гарри Поттер“. Актёр работал с Дэвидом Холмсом 10 лет, пока во время опасного эпизода из первой части „Даров смерти“ нижняя часть тела мужчины не оказалась парализована из-за травмы.

Дэниел Рэдклифф спродюсировал фильм „Дэвид Холмс: Мальчик, который выжил“, передает Screen Rant. В него войдут интервью самого Дэвида Холмса, его друзей и близких, Дэниела Рэдклиффа. Ранее актер устраивал благотворительные ужины со звездами из „Гарри Поттера“, вырученные деньги он передавал на лечение Дэвиду Холмсу.

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