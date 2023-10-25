Дэниел Рэдклифф выпустит документальный фильм о своем парализованном дублере из „Гарри Поттера“

Дэниел Рэдклифф спродюсировал фильм „Дэвид Холмс: Мальчик, который выжил“, передает Screen Rant. В него войдут интервью самого Дэвида Холмса, его друзей и близких, Дэниела Рэдклиффа. Ранее актер устраивал благотворительные ужины со звездами из „Гарри Поттера“, вырученные деньги он передавал на лечение Дэвиду Холмсу.