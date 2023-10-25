„А разговоров-то было...“ Раскрыт размер украденного пениса Наполеона

Коуи заявил, что в данный момент пенис первого императора французов хранится у Эван Латтимер — дочери уролога Джона Латтимера, владевшего им ранее. Половой орган законсервирован в емкости с формальдегидом. „В 1978 году им предлагали за него 12 тысяч долларов, — рассказал Коуи. — А недавно предложили уже более 300 тысяч“.

При этом он отметил, что размер пениса императора составляет „чуть более двух сантиметров“. Историк назвал „довольно ироничным“, что Наполеон, который был значительно выше среднего француза тех лет, обладал таким скромным детородным органом.

Считается, что половой орган отсек личный врач Наполеона Франсуа Карло Антоммарки после того, как жизненный путь императора завершился на острове Святой Елены в 1821 году. „Но на самом деле пенис был украден духовником Наполеона, совершавшим последние обряды над ним“, — заявил Коуи. Он также сказал, что нынешний размер артефакта после отсечения мало изменился, так как был сразу же помещен в формальдегид.