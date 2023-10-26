Откуда берутся рождественские елки? Как выглядит война в Украине глазами добровольцем? PÖFF определит лучшее балтийское кино
В конкурсной программе фильмов стран Балтии кинофестиваля PÖFF заявлены шесть эстонских, шесть литовских и пять латвийских фильмов.
Знаете ли вы, что основная часть рождественских елок в Западной Европе родом из Грузии?
Каждую осень живущие в Раче грузины рискуют своей жизнью за копейки, забираясь на 40-метровые ели, чтобы собрать шишки. Далее семена отправляются в Данию, где из них выращивают деревья, которые затем продаются на Рождество за большие деньги.
Литовский режиссер Артур Евдокимов рассматривает два полюса этого бизнеса в своем новом документальном фильме „Жизнь и смерть рождественской елки“, который будет бороться за звание лучшего балтийского фильма на кинофестивале „Темные ночи“.
Всего на сегодняшний день в конкурсной программе фильмов стран Балтии заявлены шесть эстонских, шесть литовских и пять латвийских фильмов.
По словам куратора программы Эдвинаса Пукшты, премьер становится все больше, фильмы отличаются разнообразием идей, жанров, стилей и техник. „Наша цель – показать, насколько креативным, изобретательным и захватывающим является новое балтийское кино“, – говорит он.
Запланировано пять мировых премьер и четыре международные премьеры.
Из эстонских фильмов публике впервые будут показаны документальный фильм Арко Окка „На обочине ледяной дороги“ и документальный фильм Манфреда Вайнокиви „Плюнь мне в лицо“.
Первая картина рассматривает жизнь живущих около местных ледяных дорог людей глазами греческого путешественника Пифея спустя 23 столетия после его посещения страны эстов – фильм отражает желание быть счастливым в быстро меняющемся мире, разрушающемся, как весенний лед.
Вторая – трагикомедия о все больше уходящих в небытие легендарных кинематографистах Кристьяне Свиргсдене и Эдварде Оя, чье соперничество и препирательства длятся уже 50 лет и не менее пламенны, чем споры Эрнеста Хемингуэя и Скотта Фицджеральда. Спустя почти 15 лет после последней встречи Кристьян снова находит Эда, чтобы продолжить с того же места, на котором они остановились в прошлый раз.
Среди фильмов, премьера которых уже состоялась, в программе „Сестринство бани по-черному“ Анны Хинтс, „Последняя реликвия“ Марианны Каади, „Темный рай“ Трийн Руумет и „Лестница в небеса“ Марта Кивастика.
Среди латвийских фильмов состоятся премьерные показы минималистической псевдодокументальной комедии Александра Хана „Тауринс-старший“, мистической драмы Айка Карапетяна „Наглец“, исторической драмы Илзе Кунги-Мелгайле о восстановлении независимости „Моя свобода“ и документального фильма Станислава Токалова „Все будет хорошо“ – в последнем автор расскажет о живущих в Риге трех поколениях русскоязычной семьи, продолжающих искать свое место в обществе и спустя 30 лет после восстановления независимости Латвии.
Документальный фильм Виталия Манского и Евгения Титаренко „Восточный фронт“, показывающий происходящее в Украине глазами мужчин, отправившихся на войну добровольцами, был впервые показан на Берлинском фестивале в этом году.
Среди фильмов, представляющих Литву, состоятся премьеры романтической драмы Ромаса Забараускаса „Писатель“ и „Испытания“ Рамунаса Циценаса – леденящей кровь комедии о богатой, но старомодной дворянской семье, которая, мягко говоря, слишком требовательна к женихам своих наследниц.
PÖFF уже несколько лет демонстрирует кино с очками: „Щебечущая душа 3D“ Деймантаса Наркявичюса, первый литовский художественный фильм в формате 3D, – поэтическая мистерия, действие которой происходит в конце XIX века, когда ведьмы и феи еще были естественной частью картины мира обычного литовца.
Самым высоко оцененным литовским фильмом этого года стала история любви Марии Кавтарадзе „Медленно“, получившая на фестивале „Сандэнс“ награду за лучшую режиссуру в категории мирового кино.
На фестивале в Торонто состоялась премьера польского анимационного историко-драматического фильма „Крестьяне“, созданного в сотрудничестве с Литвой, авторами которого являются режиссеры Дорота Кобела и Хью Уэлчман, получившие за „Ван Гог. С любовью, Винсент“ звание лучшего анимационного фильма года от Европейской киноакадемии. Их новая работа, основанная на одноименном романе нобелевского лауреата Владислава Станислава Реймонта, также использует особую технику – снятый с актерами фильм раскрашивается вручную в стиле движения „Молодая Польша“, доминировавшего в польском искусстве конца XIX века.
Четыре фильма из программы номинированы на премию „Оскар“ за лучший фильм на иностранном языке: „Сестринство бани по-черному“ (Эстония), „Медленно“ (Литва), „Моя свобода“ (Латвия) и „Крестьяне“ (Польша).
В программе конкурса фильмов стран Балтии будут показаны:
Эстония:
„На обочине ледяной дороги“ (Эстония-Литва-Чехия-Финляндия), реж. Арко Окк
„Плюнь мне в лицо“ (Эстония), реж. Манфред Вайнокиви
„Сестринство бани по-черному“ (Эстония-Франция-Исландия), реж. Анна Хинтс (Эстония)
„Последняя реликвия“ (Эстония), реж. Марианна Каади
„Лестница в небеса“ (Эстония), реж. Март Кивастик
„Tемный рай“ (Эстония), реж. Трийн Руумет
Латвия:
„Восточный фронт“ (Латвия-Украина-Чехия-США), режиссеры Виталий Манский и Евгений Титаренко
„Наглец“ (Латвия), реж. Айк Карапетян
„Все будет хорошо“ (Латвия), реж. Станислав Токалов
„Моя свобода“ (Латвия), реж. Илзе Кунга-Мельгайле
„Тауринс-старший“ (Латвия-Великобритания), реж. Александр Хан
Литва:
„Жизнь и смерть рождественской елки“ (Литва-Дания-Грузия), реж. Артур Евдокимов
„Писатель“ (Литва-Германия-США), реж. Ромас Забараускас
„Испытание“ (Литва), реж. Рамунас Циценас
„Щебечущая душа 3D“ (Литва), реж. Деймантас Наркявичюс
„Медленно“ (Литва-Испания-Швеция), реж. Мария Кавтарадзе
„Крестьяне“ (Польша-Сербия-Литва), режиссеры Дорота Кобела и Хью Уэлчман.
Главный приз программы конкурса фильмов стран Балтии в размере 5000 евро представляет Piletilevi. Также стартовала предварительная продажа билетов на праздничные премьеры с участием авторов. Цена со скидкой действительна по 26 октября: 7 евро 50 центов. Кинофестиваль „Темные ночи“ пройдет в этом году с 3 по 19 ноября.