Кино
26.10.2023, 09:05

Откуда берутся рождественские елки? Как выглядит война в Украине глазами добровольцем? PÖFF определит лучшее балтийское кино

 
ФОТО: "Крестьяне"

В конкурсной программе фильмов стран Балтии кинофестиваля PÖFF заявлены шесть эстонских, шесть литовских и пять латвийских фильмов.

Знаете ли вы, что основная часть рождественских елок в Западной Европе родом из Грузии?

Каждую осень живущие в Раче грузины рискуют своей жизнью за копейки, забираясь на 40-метровые ели, чтобы собрать шишки. Далее семена отправляются в Данию, где из них выращивают деревья, которые затем продаются на Рождество за большие деньги.

Литовский режиссер Артур Евдокимов рассматривает два полюса этого бизнеса в своем новом документальном фильме „Жизнь и смерть рождественской елки, который будет бороться за звание лучшего балтийского фильма на кинофестивале „Темные ночи“.

Всего на сегодняшний день в конкурсной программе фильмов стран Балтии заявлены шесть эстонских, шесть литовских и пять латвийских фильмов.

По словам куратора программы Эдвинаса Пукшты, премьер становится все больше, фильмы отличаются разнообразием идей, жанров, стилей и техник. „Наша цель – показать, насколько креативным, изобретательным и захватывающим является новое балтийское кино“, – говорит он.

Запланировано пять мировых премьер и четыре международные премьеры.

Из эстонских фильмов публике впервые будут показаны документальный фильм Арко Окка „На обочине ледяной дороги и документальный фильм Манфреда Вайнокиви „Плюнь мне в лицо.

Первая картина рассматривает жизнь живущих около местных ледяных дорог людей глазами греческого путешественника Пифея спустя 23 столетия после его посещения страны эстов – фильм отражает желание быть счастливым в быстро меняющемся мире, разрушающемся, как весенний лед.

Вторая – трагикомедия о все больше уходящих в небытие легендарных кинематографистах Кристьяне Свиргсдене и Эдварде Оя, чье соперничество и препирательства длятся уже 50 лет и не менее пламенны, чем споры Эрнеста Хемингуэя и Скотта Фицджеральда. Спустя почти 15 лет после последней встречи Кристьян снова находит Эда, чтобы продолжить с того же места, на котором они остановились в прошлый раз.

Среди фильмов, премьера которых уже состоялась, в программе „Сестринство бани по-черному Анны Хинтс, „Последняя реликвия Марианны Каади, „Темный рай Трийн Руумет и „Лестница в небеса Марта Кивастика.

Среди латвийских фильмов состоятся премьерные показы минималистической псевдодокументальной комедии Александра Хана „Тауринс-старший, мистической драмы Айка Карапетяна „Наглец, исторической драмы Илзе Кунги-Мелгайле о восстановлении независимости „Моя свобода и документального фильма Станислава Токалова „Все будет хорошо – в последнем автор расскажет о живущих в Риге трех поколениях русскоязычной семьи, продолжающих искать свое место в обществе и спустя 30 лет после восстановления независимости Латвии.

Документальный фильм Виталия Манского и Евгения Титаренко „Восточный фронт, показывающий происходящее в Украине глазами мужчин, отправившихся на войну добровольцами, был впервые показан на Берлинском фестивале в этом году.

Среди фильмов, представляющих Литву, состоятся премьеры романтической драмы Ромаса Забараускаса „Писатель и „Испытания Рамунаса Циценаса – леденящей кровь комедии о богатой, но старомодной дворянской семье, которая, мягко говоря, слишком требовательна к женихам своих наследниц.

PÖFF уже несколько лет демонстрирует кино с очками: „Щебечущая душа 3D Деймантаса Наркявичюса, первый литовский художественный фильм в формате 3D, – поэтическая мистерия, действие которой происходит в конце XIX века, когда ведьмы и феи еще были естественной частью картины мира обычного литовца.

Самым высоко оцененным литовским фильмом этого года стала история любви Марии Кавтарадзе „Медленно, получившая на фестивале „Сандэнс“ награду за лучшую режиссуру в категории мирового кино.

На фестивале в Торонто состоялась премьера польского анимационного историко-драматического фильма „Крестьяне“, созданного в сотрудничестве с Литвой, авторами которого являются режиссеры Дорота Кобела и Хью Уэлчман, получившие за „Ван Гог. С любовью, Винсент“ звание лучшего анимационного фильма года от Европейской киноакадемии. Их новая работа, основанная на одноименном романе нобелевского лауреата Владислава Станислава Реймонта, также использует особую технику – снятый с актерами фильм раскрашивается вручную в стиле движения „Молодая Польша“, доминировавшего в польском искусстве конца XIX века.

Четыре фильма из программы номинированы на премию „Оскар“ за лучший фильм на иностранном языке: „Сестринство бани по-черному“ (Эстония), „Медленно“ (Литва), „Моя свобода“ (Латвия) и „Крестьяне“ (Польша).

В программе конкурса фильмов стран Балтии будут показаны:

Эстония:

  • „На обочине ледяной дороги“ (Эстония-Литва-Чехия-Финляндия), реж. Арко Окк

  • „Плюнь мне в лицо“ (Эстония), реж. Манфред Вайнокиви

  • „Сестринство бани по-черному“ (Эстония-Франция-Исландия), реж. Анна Хинтс (Эстония)

  • „Последняя реликвия“ (Эстония), реж. Марианна Каади

  • „Лестница в небеса“ (Эстония), реж. Март Кивастик

  • „Tемный рай“ (Эстония), реж. Трийн Руумет

Латвия:

  • „Восточный фронт“ (Латвия-Украина-Чехия-США), режиссеры Виталий Манский и Евгений Титаренко

  • „Наглец“ (Латвия), реж. Айк Карапетян

  • „Все будет хорошо“ (Латвия), реж. Станислав Токалов

  • „Моя свобода“ (Латвия), реж. Илзе Кунга-Мельгайле

  • „Тауринс-старший“ (Латвия-Великобритания), реж. Александр Хан

Литва:

  • „Жизнь и смерть рождественской елки“ (Литва-Дания-Грузия), реж. Артур Евдокимов

  • „Писатель“ (Литва-Германия-США), реж. Ромас Забараускас

  • „Испытание“ (Литва), реж. Рамунас Циценас

  • „Щебечущая душа 3D“ (Литва), реж. Деймантас Наркявичюс

  • „Медленно“ (Литва-Испания-Швеция), реж. Мария Кавтарадзе

  • „Крестьяне“ (Польша-Сербия-Литва), режиссеры Дорота Кобела и Хью Уэлчман.

Главный приз программы конкурса фильмов стран Балтии в размере 5000 евро представляет Piletilevi. Также стартовала предварительная продажа билетов на праздничные премьеры с участием авторов. Цена со скидкой действительна по 26 октября: 7 евро 50 центов. Кинофестиваль „Темные ночи“ пройдет в этом году с 3 по 19 ноября.

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