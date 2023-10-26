Откуда берутся рождественские елки? Как выглядит война в Украине глазами добровольцем? PÖFF определит лучшее балтийское кино

Знаете ли вы, что основная часть рождественских елок в Западной Европе родом из Грузии?

Каждую осень живущие в Раче грузины рискуют своей жизнью за копейки, забираясь на 40-метровые ели, чтобы собрать шишки. Далее семена отправляются в Данию, где из них выращивают деревья, которые затем продаются на Рождество за большие деньги.

Литовский режиссер Артур Евдокимов рассматривает два полюса этого бизнеса в своем новом документальном фильме „Жизнь и смерть рождественской елки “ , который будет бороться за звание лучшего балтийского фильма на кинофестивале „Темные ночи“.

Всего на сегодняшний день в конкурсной программе фильмов стран Балтии заявлены шесть эстонских, шесть литовских и пять латвийских фильмов.

По словам куратора программы Эдвинаса Пукшты, премьер становится все больше, фильмы отличаются разнообразием идей, жанров, стилей и техник. „Наша цель – показать, насколько креативным, изобретательным и захватывающим является новое балтийское кино“, – говорит он.

Запланировано пять мировых премьер и четыре международные премьеры.

Из эстонских фильмов публике впервые будут показаны документальный фильм Арко Окка „На обочине ледяной дороги “ и документальный фильм Манфреда Вайнокиви „Плюнь мне в лицо “ .

Первая картина рассматривает жизнь живущих около местных ледяных дорог людей глазами греческого путешественника Пифея спустя 23 столетия после его посещения страны эстов – фильм отражает желание быть счастливым в быстро меняющемся мире, разрушающемся, как весенний лед.