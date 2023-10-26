ФОТО | „В этой книге я размышляю о знаменитых писателях“. Елена Скульская презентовала свою новую книгу

„В новой книге я оспариваю утверждение выдающегося аргентинского писателя и предлагаю 24 „четвертых сюжета“, придуманных писателями из 24 стран. Мне хотелось показать знаменитых писателей с необычной, непривычной стороны – исследовать именно их умение выстроить сюжет, интригу, показать то, что удерживает внимание читателя“, - рассказала Скульская о новой книге в интервью Delfi.

„В этой книге я размышляю о знаменитых писателях – Чехове, Кроссе, Кафке, Шекспире, Дюма, Софокле, Сэлинджере и многих других, которые, думаю, известны большинству читателей. У каждого читателя есть свой взгляд на классиков, возможно, будет интересно познакомиться и с моим отношением к этим выдающимся сочинителям“, - добавила она.