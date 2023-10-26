„Такая девочка могла найти себе богатого“: Варнава верит, что жена Комиссаренко полюбила его не из-за денег

По слухам, Юлия Шашкова не только работала вебкам-моделью, но и ездила к клиентам в сауны. Знакомая девушки также утверждает: она заинтересовалась Комиссаренко исключительно из меркантильных соображений. Однако общественность больше всего смутила реакция Славы. Комик написал в соцсетях, что ему унизительно молчать о данной ситуации.

„Ребята, что с вами не так? — комментировала слова звезды Екатерина Варнава. — Даже если десять тысяч раз тебе больно, если ты вдруг взял в свои прекрасные потные руки, чтобы написать этот пост, в каком угодно состоянии, заступись за нее! Оставь это! В моей жизни был период, когда было дико больно. Для кого он это написал? Ты ищешь поддержку у посторонних людей“.

Варнава считает, что Комиссаренко должен был защитить Шашкову, ведь та его законная супруга. Артистка верит: между ними настоящие чувства и ни о каком предательстве речи не идет.

„Девочка могла найти себе какого-то богатого дядечку и все было бы в порядке. Не было бы такой проблемы. Мне кажется, она по-настоящему влюбилась в Славу. Там есть в кого и во что влюбиться. Он действительно прекрасен, у него огромное количество поклонниц и поклонников“, — рассуждала Екатерина в YouTube-подкасте.

Артистка тепло относится к Комиссаренко, но осудила его за скандальный пост. Она также возмущена хейтерами, которые начали сливать порнографические кадры Юлии и критиковать ее в Сети.

„С этим просыпаюсь каждый день. Настолько неаккуратное бесчувственное отношение друг к другу. Он женился на этой девочке. Женился! Не просто спит, проводит с ней время. Почему у людей такая большая проблема все время выносить в публичное пространство? Что с вами не так?“ — негодовала Екатерина.

Напомним, что Юлия опровергла часть слухов о себе. По словам девушки, она занималась интимными съемками пару недель и уже практически не помнит о прошлой работе. Сейчас Шашкова учится в Штатах, занимается блогингом и получает комплименты от новых фанатов.

„Воспитывала в себе лучшие качества и жила жизнью обычной женщины, которая хотела счастья, собаку, строила планы на будущее. И все мои потайные желания на сегодняшний день были — это посетить Антарктиду и путешествовать по Америке на машине“, — писала 26-летняя брюнетка.