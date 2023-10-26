Гоша Куценко потребовал от дочери сделать его дедом

„Поля, подари мне внука“, — сказал он пришедшей в студию старшей дочери Полине, рожденной в отношениях с актрисой Марией Порошиной.

Девушка смутилась и заявила, что очень ответственно относится к подобным вещам.

Также Куценко заявил, что больше 20 лет живет с бывшей моделью Ириной Скриниченко в гармонии благодаря расставаниям.

„Может быть, наш брак и сохранился на протяжении 20 лет, потому что мы часто на расстоянии“, — размышляет звезда „Антикиллера“.

Гоша Куценко окончил Школу-студию МХАТ в 1992 году. После выпуска он стал актером театра имени Моссовета. Он дебютировал в кино в картине „Мумия из чемодана“. В фильмографии звезды более 180 работ. Среди них такие проекты, как „Со мною вот что происходит“, „Турецкий гамбит“, „Есенин“, „Инсомния“, „Упражнения в прекрасном“, „Ночной дозор“, „Любовь-морковь“, „Елки-3“.