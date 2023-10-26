„Нет смысла в работе и радости“: жена Андрея Макаревича рассказала о жизни в Израиле

„Здесь вся жизнь замерла две недели назад и с тех пор тянется непонятной резинкой, отмеряемой разве что бумами прилетающих ракет. Нет смысла в работе, нет смысла в радости, нет смысла ни в чем, пока в Газе более 200 заложников“, — написала она.

При этом, добавила женщина, она видит, как продолжается и другая жизнь. „Вот девушка в повязанном на русский манер платке фотографируется на фоне красивого посудного шкафа, вот другая девушка жалуется на привкус пробки в дорогом шампанском, вот еще одна предлагает прокачать деньги дыханием (могу ошибиться в технике), еще одна говорит тошнотворное „найди мир внутри себя“, — рассуждает 39-летняя супруга музыканта.

Эйнат добавила, что накануне 7 октября сделала съемку в крематории в Непале и не может открыть ее, поскольку боится триггеров. „Интересно наблюдать за течением совсем другой жизни, хотя и немного болезненно. С другой стороны, что должна мне девушка в русском платочке?!“ — задается вопросом женщина.