„Очень интересно“: уехавший из России актер Андрей Бурковский посмеялся над новостью о своем возвращении

Народный артист России Юрий Назаров даже раскритиковал Бурковского. По словам Назарова, тому не стоит зарабатывать деньги в России после того, как тот вернулся из США. Актёр уверен, что его коллега должен трудиться в Америке.

Естественно, и в интернет-форумах раскритиковали Бурковского в пух и прах, не жалея оскорбительных эпитетов.

После всего этого на связь с подписчиками вышел сам Бурковский. Он просто опубликовал в Инстаграм своё видео из Нью-Йорка. „Читаю новости про себя. Очень интересно“, — подписал ролик он.