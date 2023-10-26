Звезде „Карточного домика“ диагностировали четвертую стадию рака

„Чудом пережившему аневризму головного мозга всего полтора года назад, нашему любимому Эрику только что диагностировали колоректальный рак IV стадии“, — говорится в сообщении.

Как подчеркивает издание, рак уже метастазировал в печень. Тем не менее врачи считают, что у актера есть шанс побороть болезнь. Ему предстоит пройти курс химиотерапии, а потом сделать две операции.

Близкие надеются собрать $300 тысяч, чтобы „пережить следующий год, оплатить лечение, сохранить дом и поддержать хоть какую-то стабильность“ в жизни жены Дженсена Джессики и его 13-летней дочери Сэди.